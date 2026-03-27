Hier à Wall Street : une clôture sur de lourds replis, avant une nouvelle intervention de Trump
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 07:33
Dernière minute : Trump annonce suspendre "à la demande des Iraniens" toute initiative de destruction des infrastructures énergétiques et pétrolières iraniennes jusqu'au 6 avril : la réaction des marchés est carrément "prudente" - voire sceptique - et sans commune mesure avec l'euphorie consécutive à l'annonce lundi à 12 h d'un délai de 5 jours avant des destructions massives dès ce week-end.
Le même Trump réitérait ce jeudi après-midi la promesse de "déchaîner les enfers au cours des prochaines 24 h", et les rumeurs d'opération terrestre pour ce week-end n'ont cessé d'enfler ces 48 dernières heures.
Il rajoutait que "contrairement aux fake news, les négociations se passent très bien"... les Iraniens démentant toute proposition acceptable (parmi celles qui leur ont été transmises), ainsi que tout contact direct. Est-ce que ce nouveau délai de 10 jours signifie l'absence d'atteinte à l'intégrité du territoire iranien ?
Après une chute de -1,75% vers 6 477 en clôture, les "futures" du S&P 500 se redressent de 0,3% vers 6 500, et ceux du Nasdaq-100 reprennent 0,3% également vers 23 670, après un trou d'air de -2,38% (pire séance depuis 2011/2025).
Le cours du "WTI" réagit par une baisse de -1,5 USD, de 94,3 vers 93,5 USD (le "WTI" reste disponible), le "Brent" efface -3,2 USD de 106,5 vers 105,3 USD, le dollar fléchit à peine, de 1,1520 vers 1,1545 contre euro.
Les taux, qui affichaient leurs pires niveaux depuis le 11 juin 2025, se détendent de -2 points de base vers 4,411%, et sur le "2 ans", l'écart reste millimétrique avec -1 point de base à 3,983%.
Quel contraste avec lundi : -10 USD sur le "WTI" et -10 points de base sur le "10 ans" US, 3% sur les indices (ils passaient de -1,5% à 1,5% en préouverture).
Le stress a également ressurgi avec un "VIX" qui termine à 8,2 vers 27,4 après avoir culminé vers 28,5 ( 12%), et cela s'est ressenti dans le secteur de la "tech" avec de nombreux écarts supérieurs à -8% : -8% sur Meta, -8,3% sur Seagate et Applied Materials, -9,3% sur LAM Research et Arista Networks, -10,4% sur AppLovin ou encore -7,5% sur AMD, le "SOXX" chutant de -4,75% (également son plus lourd repli depuis le 20 novembre avec -4,8% ou le 2 février avec -4,4%).
Lourde correction dans le secteur des minières (-2,8%) : l'or et l'argent sont victimes de dégagements, et cela est un scénario classique quand les taux se tendent (appels de marge) : l'or perd -2% vers 4 400 USD, l'argent -3,5% vers 68,5 USD.
Parmi les valeurs recherchées, on note sans surprise les géants de l'énergie avec Valero 5,8%, Occidental 4%, APA Corp 3,6%, Conoco 3,3%.
Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont établies à 210 000, légèrement en dessous des attentes (211 000), après 205 000 la semaine précédente... des niveaux de plein emploi inoxydable, mais les signaux de dégradation se multiplient et la hausse du prix des carburants au-delà de 4 USD le gallon en moyenne sur le territoire américain instaure un climat pré-inflationniste.
A lire aussi
-
Son pari était risqué, il l'a remporté haut la main. A 35 ans, le populaire rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah est devenu le nouveau Premier ministre du Népal, six mois après l'insurrection meurtrière des jeunes de la Génération Z. Plus connu sous ... Lire la suite
-
L'Assemblée législative du Salvador a approuvé jeudi la création d'une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les mineurs "meurtriers, violeurs et terroristes". Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la "guerre" contre les gangs menée depuis quatre ans par le ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Longtemps cantonné à un rôle essentiellement défensif, l’or s’est imposé ces dernières années comme l’un des actifs les plus dynamiques des marchés financiers. Porté par un contexte géopolitique instable, des politiques monétaires en constantes évolutions et un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer