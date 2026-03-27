 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hier à Wall Street : une clôture sur de lourds replis, avant une nouvelle intervention de Trump
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 07:33

Les indices actions américains ont terminé la séance de jeudi dans le rouge vif, sur fond d'inquiétudes au sujet de la situation au Moyen-Orient (le S&P 500 a abandonné 1,74% à 6 477 points, le Dow Jones a reculé de 1,01% à 45 960 points et le Nasdaq-100 a chuté de 2,38% à 23 587 points), avant qu'une nouvelle déclaration de Donald Trump au sujet de la guerre avec l'Iran ne vienne tempérer quelque peu l'angoisse des investisseurs, au vu des "futures" sur indices actions.

Dernière minute : Trump annonce suspendre "à la demande des Iraniens" toute initiative de destruction des infrastructures énergétiques et pétrolières iraniennes jusqu'au 6 avril : la réaction des marchés est carrément "prudente" - voire sceptique - et sans commune mesure avec l'euphorie consécutive à l'annonce lundi à 12 h d'un délai de 5 jours avant des destructions massives dès ce week-end.

Le même Trump réitérait ce jeudi après-midi la promesse de "déchaîner les enfers au cours des prochaines 24 h", et les rumeurs d'opération terrestre pour ce week-end n'ont cessé d'enfler ces 48 dernières heures.

Il rajoutait que "contrairement aux fake news, les négociations se passent très bien"... les Iraniens démentant toute proposition acceptable (parmi celles qui leur ont été transmises), ainsi que tout contact direct. Est-ce que ce nouveau délai de 10 jours signifie l'absence d'atteinte à l'intégrité du territoire iranien ?
Après une chute de -1,75% vers 6 477 en clôture, les "futures" du S&P 500 se redressent de 0,3% vers 6 500, et ceux du Nasdaq-100 reprennent 0,3% également vers 23 670, après un trou d'air de -2,38% (pire séance depuis 2011/2025).

Le cours du "WTI" réagit par une baisse de -1,5 USD, de 94,3 vers 93,5 USD (le "WTI" reste disponible), le "Brent" efface -3,2 USD de 106,5 vers 105,3 USD, le dollar fléchit à peine, de 1,1520 vers 1,1545 contre euro.

Les taux, qui affichaient leurs pires niveaux depuis le 11 juin 2025, se détendent de -2 points de base vers 4,411%, et sur le "2 ans", l'écart reste millimétrique avec -1 point de base à 3,983%.

Quel contraste avec lundi : -10 USD sur le "WTI" et -10 points de base sur le "10 ans" US, 3% sur les indices (ils passaient de -1,5% à 1,5% en préouverture).

Le stress a également ressurgi avec un "VIX" qui termine à 8,2 vers 27,4 après avoir culminé vers 28,5 ( 12%), et cela s'est ressenti dans le secteur de la "tech" avec de nombreux écarts supérieurs à -8% : -8% sur Meta, -8,3% sur Seagate et Applied Materials, -9,3% sur LAM Research et Arista Networks, -10,4% sur AppLovin ou encore -7,5% sur AMD, le "SOXX" chutant de -4,75% (également son plus lourd repli depuis le 20 novembre avec -4,8% ou le 2 février avec -4,4%).

Lourde correction dans le secteur des minières (-2,8%) : l'or et l'argent sont victimes de dégagements, et cela est un scénario classique quand les taux se tendent (appels de marge) : l'or perd -2% vers 4 400 USD, l'argent -3,5% vers 68,5 USD.

Parmi les valeurs recherchées, on note sans surprise les géants de l'énergie avec Valero 5,8%, Occidental 4%, APA Corp 3,6%, Conoco 3,3%.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont établies à 210 000, légèrement en dessous des attentes (211 000), après 205 000 la semaine précédente... des niveaux de plein emploi inoxydable, mais les signaux de dégradation se multiplient et la hausse du prix des carburants au-delà de 4 USD le gallon en moyenne sur le territoire américain instaure un climat pré-inflationniste.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Balendra Shah, grand vainqueur des législatives au Népal avec son parti centriste, le Rastriya Swatantra Party (RSP), en train de voter le 5 mars 2026 à Katmandou ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Au Népal, le triomphe du populaire Balendra Shah
    information fournie par AFP 27.03.2026 08:32 

    Son pari était risqué, il l'a remporté haut la main. A 35 ans, le populaire rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah est devenu le nouveau Premier ministre du Népal, six mois après l'insurrection meurtrière des jeunes de la Génération Z. Plus connu sous ... Lire la suite

  • Le président du Parlement salvadorien Ernesto Castro lors d'un vote à l'Assemblée législative sur une réforme constitutionnelle, le 26 mars 2026 à San Salvador ( AFP / Marvin RECINOS )
    Le Salvador instaure la perpétuité pour les criminels de moins de 18 ans
    information fournie par AFP 27.03.2026 08:14 

    L'Assemblée législative du Salvador a approuvé jeudi la création d'une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les mineurs "meurtriers, violeurs et terroristes". Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la "guerre" contre les gangs menée depuis quatre ans par le ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    SOLUTIONS 30 SE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 27.03.2026 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • L’or s’est imposé ces dernières années comme l’un des actifs les plus dynamiques des marchés financiers. Tour d’horizon pour investir dans ce métal précieux. ( crédit photo : Getty Images )
    L’or reste-t-il la valeur refuge par excellence en 2026?
    information fournie par Le Particulier 27.03.2026 08:00 

    Longtemps cantonné à un rôle essentiellement défensif, l’or s’est imposé ces dernières années comme l’un des actifs les plus dynamiques des marchés financiers. Porté par un contexte géopolitique instable, des politiques monétaires en constantes évolutions et un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank