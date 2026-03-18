Hier à Wall Street : clôture dans le vert, mais en mode "service minimum"
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 07:37
Cette baisse du VIX est plutôt liée à l'absence de mauvaises nouvelles et à l'espoir qu'une circulation maritime "négociée" soit rétablie et redevienne proche de la normale... mais le coût des assurances risque de demeurer très élevé durant de nombreux mois et la flambée des coûts du fret va peser sur le niveau de l'inflation au moins jusqu'à la fin du 1er semestre.
La plupart des secteurs cycliques ont fini dans le vert : les valeurs pétrolières et parapétrolières figurent parmi les grandes gagnantes du jour (Halliburton 4,8%, Diamondback 2,7%) ; inversement, les secteurs défensifs sont dans le rouge (consommation de base, santé et utilities).
Les marchés de taux ont également affiché des scores légèrement positifs (repli symétrique des rendements de -2 points de base sur le "10 ans" à 4,20%, -1,4 point de base sur le "30 ans" à 4,844%) à la veille de la conférence de presse de Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai prochain.
Il sera remplacé par Kevin Warsh, si sa nomination est confirmée par le Sénat, et plus personne n'attend de lui qu'il prépare le terrain pour une future baisse de taux, vu le contexte géopolitique chaotique et le prix des carburants qui a explosé de 25 à 30% sur le sol US, le gallon de "sans plomb" s'étageant entre 3,6 USD et 4,5 USD sur la côte ouest et même 5,5 USD dans les stations situées en zone urbaine.
Cette fois, Donald Trump ne pourra pas lui reprocher de freiner inutilement la décrue du loyer de l'argent puisque c'est lui qui a rendu la conjoncture mondiale illisible.
Les chiffres du jour ne sont pas susceptibles d'influencer le diagnostic de la Fed : les promesses de ventes de logements de février ont progressé de 1,8%, là où les analystes redoutaient un repli de 0,6%.
En outre, selon les données hebdomadaires d'ADP, l'économie américaine a créé 9 000 emplois la semaine dernière, contre 15 500 unités sept jours plus tôt : voilà deux "stats" qui se contrebalancent.
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