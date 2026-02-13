Hier à Wall Street : brutal retournement à la baisse après un début au zénith
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 07:33
Plus impressionnant encore et largement inexpliqué, l'argent a dévissé de -11%, de 83,5 USD (vers 15H35) jusque vers 74,7 USD à 19H, le "WTI" a lâché -3,5% vers 62,7 USD, l'or a mieux résisté mais a tout de même perdu -2,5% vers 4 930 USD.
Il semblerait que le brutal retournement à la baisse du Nasdaq ait "contaminé" tous les actifs volatils, où les positions à terme brûlent les doigts des "mains faibles" : c'est une explication qui demande à être confirmée, mais il suffit que des rumeurs de hausses des marges circulent pour que certaines catégories d'intervenants coupent leurs positions.
Les dégagements se sont accélérés sur le "technos" au cours de la dernière heure, le Nasdaq-100 finit au plus bas (-2,04%), sous les 24 700 et retrace son plancher de clôture du 5 février (24 630). Le S&P500 perd -1,57% vers 6 833, au contact de la MM100, le Dow Jones -1,35% vers 49 452 et pour les 3 indices, c'est une clôture "au plus bas", avec 8 secteurs sur 11 dans le rouge... et 1 seul vraiment dans le vert : le secteur défensif des "utilities".
Parmi les titres les plus malmenés, on note CH Robinson avec -15% : ce spécialiste de la logistique est considéré comme un bon baromètre de l'activité économique aux USA.
Au sein de la "tech", de nouveaux "trous d'air" engloutissent Cognizant (-7,2%), Cisco (-12,3%, malgré la forte demande pour les infrastructures informatiques liées à l'IA), Applovin (-19,7%... tous les spécialistes des logiciels de gestion/marketing/publicité se font laminer depuis fin octobre).
Côté chiffres, pas de justification à la baisse du jour à Wall Street : les ventes de logements existants ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la NAR (National Association of Realtors), alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4% (la NAR cite des conditions météo défavorables).
Plus tôt dans la journée, le Département du Travail des Etats-Unis a fait état de 227 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 5 000, mais légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur une stagnation à 222 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 219 500, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente.
Pour finir sur une note positive, après clôture, Applied Materials s'envolait de 10% en échanges électroniques (vers 359 USD) avec un chiffre d'affaires de 7,65 MdsUSD contre 7 MdsUSD attendu, et 2,64 USD de profit par titre contre 2,28 USD estimé (2,38 USD en données ajustées contre 2,2 USD estimé).
A lire aussi
-
(Actualisé avec EssilorLuxottica) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite
-
La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty - qui n'est ... Lire la suite
-
Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques ... Lire la suite
-
Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer