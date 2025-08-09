Hf Foods Group Inc devrait afficher un bénéfice de 5 cents par action

* Hf Foods Group Inc HFFG.OQ HFFG.O devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Las Vegas Nevada devrait déclarer un chiffre d'affaires de 310,535 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Hf Foods Group Inc est un bénéfice de 5 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Hf Foods Group Inc est de 7,00 $, soit environ 57,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,95 $

