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Hexaom vise une croissance de 20% en 2026 et relève son dividende
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:07

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France a dévoilé un résultat net de 14,3 millions d'euros en 2025, en hausse de 4,4%.

Hexaom a par ailleurs publié un chiffre d'affaires de 616,2 millions d'euros, en retrait de 15,4% en rythme annuel. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 25,4% sur un an, à 25,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 4,1% contre 2,8%.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 4 juin prochain le versement d'un dividende de 0,8 euro par action au titre de l'exercice 2025, contre 0,49 euro un an plus tôt. Le détachement du coupon est prévu le 1er juillet 2026

Hexaom anticipe pour 2026 une croissance de l'ordre de 20% de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 5%.
Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le groupe entend poursuivre une gestion rigoureuse de ses coûts tout en s'appuyant sur plusieurs leviers de croissance : le renforcement de ses positions de marché, l'amélioration de sa rentabilité grâce au redémarrage de la production, la diversification de ses activités - notamment via le développement des franchises et de l'offre HexaPro - ainsi que l'innovation pour soutenir la demande.

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