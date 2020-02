HEXAOM (ex MFC) : OBJECTIFS ATTEINTS

CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 EN HAUSSE DE 4,6% À 840,8 M€

BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET RENFORCEMENT D'UNE POSITION D'ACTEUR GLOBAL

ACQUISITION DE LA SOCIETE TOITS DE FRANCE



Consolidés (M€)

non audités 12 mois 4ème trimestre 2019 2018 Var. 2019 2018 Var. Chiffre d'affaires 840,8 804,0 +4,6% 239,4 222,1 +7,8% - dont CMI 693,3 690,4 +0,4% 186,4 185,3 +0,6% - dont Rénovation 141,9 109,3 +29,9% 49,8 33,8 +47,5% - dont Autres

(aménagement & promotion) 5,6 4,3 +30,0% 3,2 3,0 +6,7%



Un chiffre d'affaires annuel en croissance de 4,6%

Le Groupe HEXAOM signe un nouvel exercice de croissance et publie un chiffre d'affaires 2019 de 840,8 M€, en hausse de 4,6% par rapport à 2018. Chaque secteur d'activité contribue à cette performance, en particulier la rénovation dont le chiffre d'affaires progresse de 29,9% à 141,9 M€.

Le Groupe PLAIRE, consolidé depuis mi-décembre, contribue au chiffre d'affaires pour un montant de 1 M€. A périmètre constant, l'activité du Groupe au 31 décembre 2019 s'élève donc à 839,8 M€ soit une progression de 4,5%.

Au dernier trimestre, le Groupe enregistre une progression de 7,8% de sa production qui atteint 239,4 M€. L'activité Construction de Maisons affiche un chiffre d'affaires de 186,4 M€, en augmentation de 0,6%. Sur ce trimestre, l'activité Rénovation, en hausse de 47,5%, bénéficie de la bonne dynamique du segment B2B qui réalise un chiffre d'affaires en croissance de 80%.



Un carnet de commandes qui reflète un positionnement de plus en plus transversal

Le Groupe HEXAOM continue de surperformer le marché de la Construction de Maisons. Dans l'activité Construction de Maisons, hors Groupe PLAIRE, HEXAOM enregistre une excellente performance avec 7 654 ventes réalisées au 31 décembre 2019, représentant un chiffre d'affaires de 924,2 M€. La croissance organique est de 6,9% en nombre et de 9% en valeur, par rapport à 2018. Les ventes du dernier trimestre se contractent de 3% en nombre mais restent stables en valeur par rapport à un 4ème trimestre 2018 qui s'était inscrit en léger rebond et avait permis de limiter la baisse du carnet de commandes 2018.

Les ventes de l'activité Rénovation s'inscrivent en hausse de 34,9 % à 210,7 M€. Elles contribuent à hauteur de 19% au carnet de commandes global du Groupe HEXAOM qui conduit avec succès sa stratégie de diversification.

Le segment B2B affiche des prises de commandes cumulées au 31 décembre 2019 en progression de 52,5% à 162,6 M€ contre 106,6 M€ pour la même période de 2018. Au dernier trimestre, les ventes ont plus que doublé pour représenter 71 M€. Le segment BtoC a connu, comme attendu, un rebond de +18,1 % au deuxième semestre. Sur l'ensemble de l'année, ses ventes s'inscrivent à 48,1 M€, en repli limité de 3% par rapport à 2018.



Amélioration de la rentabilité sur le second semestre 2019 et tendances favorables pour 2020

Comme attendu, la rentabilité du Groupe a progressé sur le second semestre par l'effet conjugué de la disparition des coûts non récurrents liés à la célébration des 100 ans et d'une nette amélioration de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation B2B.

Grâce à un solide niveau de prises de commandes en 2019 et une capacité reconnue à combiner conquête de parts de marché dans la maison individuelle et développement de relais de croissance à fort potentiel, le Groupe aborde l'exercice 2020 avec confiance.

Le Groupe PLAIRE, dont l'activité s'établit à 30 M€, contribuera pleinement au chiffre d'affaires d'HEXAOM à compter du 1er janvier 2020.

Afin de compléter son maillage territorial dans le sud de la France, HEXAOM a également acquis en ce début d'année la société TOITS DE FRANCE, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 35 ans. Cette société basée à Nîmes (30) et dont la direction reste confiée à son fondateur Monsieur Robert CRIADO et sa fille Stéphanie, réalise plus de 3 M€ de chiffre d'affaires et dégage une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 7%.

La société HIBANA, filiale de promotion immobilière qui sera contributive au chiffre d'affaires du Groupe à compter de l'exercice 2020, poursuit parfaitement son plan de développement et a lancé à ce jour la commercialisation de 4 programmes immobiliers et vise toujours à horizon 2023 une production de plus de 100 M€.

Enfin, le maintien du prêt à taux zéro (PTZ) en zones B2 et C constitue une bonne nouvelle pour le Groupe qui continuera toutefois de décliner son plan d'actions afin d'abaisser son exposition au PTZ.

Fort d'une stratégie de croissance et de diversification qui fait ses preuves, d'une solide notoriété et d'une structure financière très saine, le Groupe HEXAOM dispose des atouts nécessaires pour renforcer son positionnement de généraliste de l'habitat en France.



Prochain communiqué : Résultats annuels 2019, 16 mars 2020 après bourse.



À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 42 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 804 millions d'Euros en 2018.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share



CONTACTS HEXAOM

Patrick Vandromme

Président Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail pvandromme@hexaom.fr EDIFICE Communication

Nathalie Boumendil

Relations Analystes/Investisseurs/Presse

Tél 06 85 82 41 95

E-mail nathalie@edifice-communication.com

Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail finances@hexaom.fr



www.hexaom.fr

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances ...).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.