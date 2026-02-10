 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hexaom confirme son objectif d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 3% du chiffre d'affaires pour 2025
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:22

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Hexaom ressort à 616,3 millions d'euros, soit un repli de 15,3%. Sur cette période, les revenus du pôle Construction de Maisons s'élève à 460,7 MEUR, en diminution de 23,1% par rapport à l'exercice précédent. Ce pôle représente 75% du chiffre d'affaires total du groupe.

L'activité Rénovation réalise sur l'exercice un chiffre d'affaires de 39,4 MEUR en retrait de 13,2%.

En revanche, le pôle Promotion Immobilière confirme sa bonne dynamique et enregistre une progression de 40,8% de son chiffre d'affaires à 100 MEUR en 2025. Cette performance résulte d'une meilleure activité commerciale, ainsi que d'une répartition équilibrée entre les ventes aux particuliers et les ventes en blocs.

Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons confirme l'atteinte d'une rentabilité opérationnelle au-delà de 3% du chiffre d'affaires.

En outre, porté par un carnet de commandes solide sur l'ensemble de ses activités, Hexaom anticipe pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires accompagnée d'une nette progression de ses résultats.

Cependant, dans un environnement économique et géopolitique mondial toujours volatil, le groupe maintient sa vigilance et sa politique de maîtrise des coûts.

Valeurs associées

HEXAOM
36,2000 EUR Euronext Paris -0,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank