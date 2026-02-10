Hexaom confirme son objectif d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 3% du chiffre d'affaires pour 2025
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:22
L'activité Rénovation réalise sur l'exercice un chiffre d'affaires de 39,4 MEUR en retrait de 13,2%.
En revanche, le pôle Promotion Immobilière confirme sa bonne dynamique et enregistre une progression de 40,8% de son chiffre d'affaires à 100 MEUR en 2025. Cette performance résulte d'une meilleure activité commerciale, ainsi que d'une répartition équilibrée entre les ventes aux particuliers et les ventes en blocs.
Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons confirme l'atteinte d'une rentabilité opérationnelle au-delà de 3% du chiffre d'affaires.
En outre, porté par un carnet de commandes solide sur l'ensemble de ses activités, Hexaom anticipe pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires accompagnée d'une nette progression de ses résultats.
Cependant, dans un environnement économique et géopolitique mondial toujours volatil, le groupe maintient sa vigilance et sa politique de maîtrise des coûts.
Valeurs associées
|36,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,55%
