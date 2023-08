HEXAOM : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2023 EN CROISSANCE DE 6,7% À 586,1 M EUR , EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNONCÉS

Consolidés (M€)

non audités 2 ème trimestre 1 er semestre 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. CMI 247,2 222,2 +11,3% 471,1 426,1 +10,6% Promotion 24,6 18,6 +32,3% 36,0 31,3 +15,0% Aménagement 8,2 10,1 -18,8% 15,5 16,6 -6,6% Rénovation BtoC 14,5 11,6 +25,0% 27,5 24,4 +12,7% Sous total 294,5 262,5 +12,2% 550,1 498,4 +10,4% Rénovation BtoB 13,0 26,0 -50,0% 35,9 50,6 -29,1% Chiffre d'affaires total 307,5 288,5 +6,6% 586,1 549,1 +6,7%

Production du 1 er semestre 2023 conforme aux objectifs annoncés pour l'exercice

Sur ce premier semestre 2023, le Groupe HEXAOM publie un chiffre d'affaires de 586,1 M€, en progression de +6,7% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière. Cette croissance se compare à un premier semestre 2022 qui avait atteint un niveau record.

Au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours, HEXAOM réalise un chiffre d'affaires de 307,5 M€, en hausse de +6,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Par pôles d'activité, la production des six premiers mois de l'exercice se répartit de la manière suivante :

L'activité Construction de Maisons dont les délais de production demeurent plus longs que la norme historique (allongement de 2 mois en moyenne) bénéficie d'un embarqué élevé. Son chiffre d'affaires progresse ainsi de 10,6% sur la période et atteint 471,1 M€.

La Promotion immobilière enregistre un chiffre d'affaires de 36,0 M€ contre 31,3 M€ au 1 er semestre 2022 soit une progression de +15,0%. Le développement attendu de cette activité sur l'exercice 2023 demeure néanmoins ralenti par un contexte de marché perturbé.

L'Aménagement Foncier réalise un chiffre d'affaires de 15,5 M€ contre 16,6 M€ l'an dernier, en baisse de 6,6% mais en ligne avec les attentes du Groupe sur ce semestre.

L'activité Rénovation B2C s'établit à 27,5 M€ en hausse de 12,7%. Cette progression est notamment confortée par la poursuite du développement du réseau de franchisés.

Ainsi, le chiffre d'affaires issu de l'activité intermédiée, constitué de commissions perçues via le réseau de franchisés, progresse fortement (+28,6%). Le chiffre d'affaires issu de l'activité « contractant général » maintient quant à lui une hausse de +10,2%.

Enfin, la Rénovation B2B, composée principalement de la filiale Atelier des Compagnons placée depuis juin dernier sous la protection du Tribunal de Commerce (cf communiqué du 9 juin 2023), affiche une activité en retrait de 29,1% à 35,9 M€.

Prises de commandes du 1 er semestre 2023

Le marché immobilier reste très complexe pour l'ensemble des acteurs du secteur. Le ralentissement des prises de commandes constaté au 1 er trimestre 2023 s'est poursuivi au deuxième trimestre, dans un contexte de forte inflation, d'une remontée des taux d'intérêt et d'un durcissement des conditions de financement. Aucune embellie du marché n'est attendue avant 2024. Dans cet environnement dégradé, le Groupe continue de privilégier les marges aux volumes et de déployer ses offres Rénovation BtoC afin de bénéficier d'un marché plus porteur.

Activité Construction de Maisons :

Les prises de commandes au 30 juin 2023 représentent un chiffre d'affaires de 331,1 M€, en repli de 35,6% en valeur (-41,5% en nombre, en phase avec le marché).

L'hyperinflation des coûts de construction connue ces derniers mois se réduisant progressivement, les prix de vente se stabilisent. Ainsi, le prix de vente moyen sur les six premiers mois de l'année s'établit à 166,8 K€ HT contre 166,3 K€HT au 1 er trimestre 2023 et 151,6 K€ HT il y a un an.

Activités Aménagement Foncier et Promotion :

Le backlog de l'activité Promotion s'élève au 30 juin 2023 à 141,8 M€ et le stock potentiel à livrer représente un chiffre d'affaires de 412,6 M€, soit 1 905 logements. Dans un marché atone, cette activité continue de privilégier des programmes en accession et de haute qualité.

Concernant l'Aménagement Foncier, le carnet de commandes (stock réservé non acté) s'établit à 17 M€ et représente 220 lots. Ce niveau d'activité reflète les tendances du marché de la construction de maisons.

Activité Rénovation B2C :

La Rénovation B2C, dans un marché pénalisé par des prix des matériaux élevés, continue de bénéficier de la dynamique de son réseau de franchisés.

L'activité commerciale « Contractant général » s'établit à 20,9 M€ sur le semestre contre 26,5 M€ pour la même période de l'année dernière. Les prises de commandes de l'activité intermédiée sont en revanche en hausse de 26,5% et atteignent 51,8 M€ contre 40,9 M€ au 1 er semestre 2022.

Activité Rénovation B2B :

L'activité commerciale rénovation B2B se dégrade fortement sur ce 2 ème trimestre, dans un contexte de placement de cette filiale sous la protection du Tribunal de Commerce. Au 30 juin 2023, les prises de commandes s'élèvent ainsi à 17,8 M€ en retrait de -26,9 %.

Perspectives 2023

Le Groupe, qui disposait d'un embarqué élevé dans l'activité Construction de Maisons, prévoit une légère croissance de sa production 2023 sur ce secteur malgré un ralentissement attendu au deuxième semestre.

La Rénovation B2C devrait poursuivre sa croissance et bénéficier dans les mois qui viennent des tendances porteuses de ce marché et des moyens commerciaux supplémentaires déployés. A ce jour, le Groupe compte ainsi 200 franchisés CAMIF Habitat et Illico Travaux.

De plus, une offre rénovation et extension se met progressivement en place en s'appuyant sur les marques reconnues de l'activité Construction de Maisons au travers du maillage géographique existant. Enfin, une offre de rénovation énergétique Rénovert, via un nouveau réseau de franchisés, sera déployée sur toute la France à compter du dernier trimestre 2023.

Compte tenu des perspectives attendues dans chacun des secteurs d'activité et des actions adoptées visant à préserver ses marges et ses équilibres financiers, HEXAOM demeure confiant sur sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle courante en 2023.

Par ailleurs, concernant la filiale Atelier des Compagnons, le Groupe disposera fin septembre de plus de visibilité sur la décision du Tribunal de commerce (continuation, cession ou liquidation) et par conséquent sur le traitement comptable relatif à la consolidation de cette filiale. Compte tenu de ce calendrier, le Groupe a décidé de décaler la publication des résultats semestriels 2023 au 4 octobre 2023 après bourse afin de délivrer une communication intégrant les effets de l'évolution de cette procédure de redressement.

Un Groupe solide armé pour faire face à un cycle bas du marché

Compte tenu des conditions de marché et de la baisse des prises de commandes réalisées actuellement dans la Construction de Maisons qui impacteront inévitablement la production des exercices 2024 et 2025, le Groupe a d'ores et déjà pris des mesures pour adapter ses coûts fixes et ses coûts commerciaux.

Le Groupe s'appuiera également sur des fondamentaux et des atouts qui rendent son business model solide :

Une flexibilité et une variabilité des coûts fortes. Pour mémoire, 100% de la production est sous-traitée.

Une expérience du marché et une capacité à anticiper qui lui ont permis de relever ses prix dès 2021 afin de préserver ses marges lui assurant ainsi une rentabilité opérationnelle pour les exercices à venir et de prendre les décisions nécessaires pour adapter ses coûts fixes.

Une montée en gamme engagée depuis plusieurs années qui vise une clientèle plus finançable permettant ainsi d'être moins exposé aux difficultés de financement que connait la clientèle primo-accédants.

Une place de leader dans l'activité Construction de Maisons qui permet de gagner progressivement des parts de marché (les clients recherchant des acteurs solides) et de reprendre des chantiers d'acteurs défaillants dans un marché dont la forte concentration va s'accélérer.

Une montée en puissance de l'activité Rénovation BtoC bénéficiant d'un marché porteur et aux délais de production plus courts.

Une structure financière très saine avec, par ailleurs, une exposition aux stocks très réduite et un faible besoin en fonds de roulement.

Face aux enjeux et aux difficultés que connaît le secteur immobilier, HEXAOM reste vigilant pour s'adapter très rapidement aux difficultés actuelles du marché tout en se tenant prêt à rebondir dès que de meilleures conditions seront réunies.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2023, le 4 octobre 2023 après bourse.

Prochaine réunion : Une visioconférence se tiendra le 5 octobre 2023 à 10h00.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 12 000 clients par an, plus de 110 000 maisons construites, plus de 85 000 rénovations, plus de 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 1 060,0 M€ en 2022.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX



GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Backlog (activité promotion) : représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour l'activité de promotion. Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Carnet de commandes (activité aménagement foncier) : représente les réservations de terrains enregistrées non annulées et non encore actées.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

- en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

- en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Résultat Opérationnel Courant : destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période.

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.

