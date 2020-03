Hexagone se lance dans le conseil aux particuliers

(NEWSManagers.com) - Hexagone Particulier proposera des opportunités d' investissement accessibles à partir de plusieurs milliers d' euros.

Le groupe Hexagone vient d' officialiser le lancement d' une nouvelle offre à destination des investisseurs individuels. Baptisée Hexagone Particulier, la marque sera portée par un nouvel associé, Christophe Aubert qui rejoint le groupe aux côtés d' Isabelle Renault, Caroline Serpagli, Frédéric Cezard et Thomas Albert.

Christophe Aubert, détient plus de 20 ans d' expérience auprès de la clientèle privée en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, dirigeant de holdings patrimoniales et conseiller indépendant en gestion d' actifs immobiliers. Il sera accompagné par une équipe composée de trois conseillers financiers.

Transposer les standards institutionnels aux investisseurs privés

Lancé en 2013, le groupe Hexagone a bâti une solide réputation de " third party marketer " (TPM) dans la recherche, l' évaluation, et la sélection de fonds (1). C' est cette expertise, qu' il proposait jusqu' ici à quelques 250 institutionnels français (compagnies d' assurances, institutions de retraite et de prévoyance, mutuelles...) que le groupe veut désormais décliner pour des particuliers. " Hexagone Particulier sélectionnera dans le temps les opportunités correspondant au portefeuille de l' investisseur, sans qu' aucun engagement ne soit requis de sa part. l' équipe lui laissera ensuite le temps de se forger son opinion et l' accompagnera dans sa prise de décision " , explique le nouvel associé.

Autre spécificité d' Hexagone Particulier : l' utilisation d' outils métiers propriétaires calibrés pour les investisseurs institutionnels. " Le groupe développe depuis 2014 un outil propriétaire permettant une transparisation fine des portefeuilles (impact carbone, exposition monétaire, risque de change, etc.). Cet outil sera mis à la disposition de nos clients particuliers " , indique Christophe Aubert, précisant que l' outil sera aussi mis à profit pour réaliser des reportings aux standards institutionnels.

Si l'offre peut sembler avant tout destiner à des investisseurs avertis, le dirigeant assure qu' au moins 40 % des opportunités seront aussi adaptées pour des néophytes. D' ailleurs, certains produits pourront être accessibles à partir de plusieurs milliers d' euros.

Aucun objectif chiffré n' a été fixé pour 2020. En revanche, le dirigeant souhaiterait atteindre les 200 clients d' ici à 3 ans. Lancée en toute discrétion il y a quelques semaines, Hexagone Particulier a déjà séduit une dizaine de personnes et huit contrats ont été signés.

(1) Depuis sa création, le groupe Hexagone totalise plus de 4,5 milliards d' euros d' encours intermédiés.

(2) Hexagone Particulier devrait rapidement obtenir sa classification ORIAS en qualité d' IOBPS et d' IAS et sa carte de transaction immobilière.