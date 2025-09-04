 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hewlett Packard en hausse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Hewlett Packard HPE.N ont augmenté de 2 % à 23 $, dans les échanges après les heures de bureau ** La société annonce un chiffre d'affaires de 9,14 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 8,53 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre devraient se situer entre 9,7 et 10,1 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes de 9,54 milliards de dollars

** La société prévoit une croissance des revenus pour 2025 de 14 % à 16 %, par rapport à sa prévision précédente de croissance de 7 % à 9 %

** Jusqu'à la clôture du marché, les actions ont augmenté de 6,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HP ENTERPRISE
22,855 USD NYSE +0,66%
© 2025 Thomson Reuters.

