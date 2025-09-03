Hewlett Packard dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande de serveurs

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à une forte demande dans ses segments des serveurs et des réseaux.

La demande de serveurs d'IA a explosé alors que les grandes entreprises technologiques et les startups s'efforcent de déployer des services d'IA générative, tels que ChatGPT, qui requièrent une immense puissance de calcul.

L'essor de la GenAI a stimulé la demande de serveurs HPE optimisés pour l'IA, alimentés par des processeurs Nvidia

NVDA.O , qui peuvent exécuter des applications complexes. HPE a intégré les derniers GPU de Nvidia dans son portefeuille de serveurs en 2025.

"La demande des clients s'est étendue à l'ensemble de notre portefeuille et a été particulièrement forte dans nos segments Serveurs et Réseaux", a déclaré le directeur général Antonio Neri.

L'acquisition de Juniper par HPE lui permet d'étendre ses activités de mise en réseau, un segment qui connaît généralement une croissance plus rapide que le matériel traditionnel. HPE a finalisé cette acquisition de 14 milliards de dollars au début du mois de juillet.

En juillet, l'entreprise a nommé Robert Calderoni, un vétéran de l'industrie technologique, à son conseil d'administration, et a conclu une trêve avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, l'un des plus gros actionnaires de HPE avec une participation de plus de 1,5 milliard de dollars.

Pour le troisième trimestre clos le 31 juillet, HPE a déclaré un chiffre d'affaires de 9,14 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 8,53 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus des serveurs ont augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 4,9 milliards de dollars, tandis que les revenus des réseaux ont bondi de 54 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars au cours du trimestre.

Le fabricant de serveurs prévoit un chiffre d'affaires de 9,7 à 10,1 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 9,54 milliards de dollars.

HPE prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires de 14 % à 16 % pour l'année fiscale 2025, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 7 % à 9 %.