Hertz échappe à un paiement de plusieurs centaines de millions de dollars

(AOF) - Hertz a annoncé vendredi avoir obtenu le rejet d’une action en justice intentée par des détenteurs de bons de souscription et qui aurait pu amener la société de location de voitures à leur devoir des centaines de millions de dollars à la suite d'une série d'opérations de financement. Reuters précise que des fonds associés à Discovery Capital Management ont affirmé dans une plainte déposée en juin dernier que Hertz avait subi une "recapitalisation" de plusieurs milliards de dollars entre novembre 2021 et décembre 2023.

