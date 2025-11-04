 Aller au contenu principal
Hertz bondit après que la société de location de voitures a enregistré un bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Hertz HTZ.O bondissent de 13 % à 5,57 $ avant la mise sur le marché

** La société de location de voitures affiche son premier bénéfice en deux ans, avec un bénéfice par action ajusté de 12 cents/action au troisième trimestre, supérieur au consensus de Wall Street de 2 cents/action

** Le chiffre d'affaires de 2,48 milliards de dollars dépasse les estimations de 2,4 milliards de dollars, grâce au renouvellement de la flotte et à une meilleure utilisation

** Les analystes qui suivent l'action l'évaluent en moyenne à "hold"; leur PT médian est de 3,1 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, HTZ a progressé de 35 % depuis le début de l'année, talonnant son rival Avis CAR.O qui a fait un bond de 64 %

Valeurs associées

AVIS BUDGET GROU
132,2700 USD NASDAQ 0,00%
HERTZ GLOBAL
5,6900 USD NASDAQ +10,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

