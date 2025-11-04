Hertz bondit après que la société de location de voitures a enregistré un bénéfice trimestriel

4 novembre - ** Les actions de Hertz HTZ.O bondissent de 13 % à 5,57 $ avant la mise sur le marché

** La société de location de voitures affiche son premier bénéfice en deux ans, avec un bénéfice par action ajusté de 12 cents/action au troisième trimestre, supérieur au consensus de Wall Street de 2 cents/action

** Le chiffre d'affaires de 2,48 milliards de dollars dépasse les estimations de 2,4 milliards de dollars, grâce au renouvellement de la flotte et à une meilleure utilisation

** Les analystes qui suivent l'action l'évaluent en moyenne à "hold"; leur PT médian est de 3,1 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, HTZ a progressé de 35 % depuis le début de l'année, talonnant son rival Avis CAR.O qui a fait un bond de 64 %