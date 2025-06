Hermès: vers une nouvelle maroquinerie dans les Ardennes information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Hermès annonce poser la première pierre de son 26e site maroquinier, à Charleville-Mézières. Devant ouvrir ses portes en 2027, cette manufacture accueillera, à terme, 250 artisans formés aux savoir-faire du métier et à la fabrication des sacs de la maison.



Il s'agira aussi du troisième site du pôle ardennais d'Hermès Maroquinerie-Sellerie après les inaugurations des maroquineries de Bogny-sur-Meuse en 2004 et de La Sormonne en 2023, renforçant ainsi son ancrage dans les Ardennes.



Le projet architectural s'inscrit en outre dans la reconversion de la friche industrielle Deville, et porte des ambitions environnementales avec la renaturation d'un site industriel situé en bord de Meuse et actuellement totalement minéral.





