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Hermès : surveiller la réaction à l'approche du plancher des 1.588E
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:22

Hermès vient de ricocher à la baisse sous sa MM50 qui gravite vers 1.750, le titre vient d'échouer dans sa tentative de retracement de la résistance des 1783E du 14 avril.
La rechute s'accélère avec le test des 1.610E et le plancher annuel des 1.588 des 4 et 5 mai est désormais très proche (ce niveau correspond à l'ex-zénith du 13 décembre 2022).
En cas d'enfoncement, Hermès pourrait effectuer le comblement du "gap" des 1.490 du 3 janvier 2023 puis au re-test du double plancher des 1.443 et 1.445 des 23 et décembre 2022.

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