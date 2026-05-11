Hermès : surveiller la réaction à l'approche du plancher des 1.588E
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:22
La rechute s'accélère avec le test des 1.610E et le plancher annuel des 1.588 des 4 et 5 mai est désormais très proche (ce niveau correspond à l'ex-zénith du 13 décembre 2022).
En cas d'enfoncement, Hermès pourrait effectuer le comblement du "gap" des 1.490 du 3 janvier 2023 puis au re-test du double plancher des 1.443 et 1.445 des 23 et décembre 2022.
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