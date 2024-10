Hermès : performance robuste au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de Hermès à fin septembre 2024 s'élève à 11,2 milliards d'euros et progresse de 14% à taux de change constants et de 11% à taux de change courants par rapport à la même période en 2023. Au troisième trimestre, les ventes poursuivent leur progression et atteignent 3,7 milliards d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants et de 10% à taux de change courants. Toutes les régions sont en croissance, malgré une base de comparaison particulièrement élevée en Europe et en Asie Pacifique.

L'Asie hors Japon (+7 %) est en progression, soutenue par des ventes solides en Corée, à Singapour, en Australie et en Thaïlande. La région est en croissance au troisième trimestre, malgré la baisse de trafic observée depuis la fin du Nouvel An en Grande Chine et une base élevée au troisième trimestre l'année dernière.

L'Amérique (+13%) a poursuivi une belle dynamique au troisième trimestre à un rythme proche des deux trimestres précédents. Le nouveau magasin de Princeton dans le New Jersey a ouvert en avril et les ventes en ligne ont poursuivi leur développement avec leur extension au Mexique en septembre.

L'Europe hors France (+18%) réalise une performance remarquable, notamment au troisième trimestre, grâce à la solidité de la demande locale et à la dynamique des flux touristiques qui s'est poursuivie dans l'ensemble des pays de la région.

La France (+14%), après un bon troisième trimestre, confirme sa dynamique malgré une légère baisse du trafic dans les magasins parisiens en raison des Jeux olympiques.

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

AOF - EN SAVOIR PLUS