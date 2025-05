Hermès: construction d'une nouvelle manufacture Beyrand information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 13:32









(CercleFinance.com) - Hermès International annonce la pose de la première pierre de la nouvelle manufacture Beyrand, dédiée aux arts de la table, qui ouvrira ses portes en 2027 à Couzeix (Haute-Vienne) et accueillera à terme 300 collaborateurs, dont 230 artisans.



Ce bâtiment accueillera le développement et l'impression de chromos auxquels s'ajoutera la pose de décors sur porcelaine, savoir-faire exercé également sur le site historique de la Compagnie des Arts de la Table et de l'Émail à Nontron (Dordogne).



'La manufacture Beyrand, historiquement installée à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne), a rejoint le groupe Hermès en 2017 dans une logique d'intégration et de sécurisation de ses savoir-faire d'excellence', rappelle la maison de luxe.





Valeurs associées HERMES INTL 2 383,0000 EUR Euronext Paris -0,25%