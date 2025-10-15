 Aller au contenu principal
Hermès : +8% vers 2.190E, efface la résistance des 2.150E
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 14:22

Hermès bondit de: +8% vers 2.190E et efface la récente résistance des 2.150E : il n'y a plus vraiment d'obstacle avant le comblement du 'gap' des 2.367 du 29 juillet et le test de la zone pivot des 2.400E.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 175,000 EUR Euronext Paris 0,00%
