Hermès: -4% à 2.055E, -14% hebdo, n'est plus 1ère capi du CA information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Hermès dévisse de -4% vers 2.055E et porte son repli à -14% hebdo, une des pires semaines depuis 2008.

C'est d'un côté la poursuite d'une tendance baissière amorcée sous 2.926 le 14 février, et gros basculement puisque Hermès s'enfonce sous son plancher annuel des 2.170E du 9 avril perd son statut de 1ère capitalisation au profit de son rival LVMH.

Hermès se dirige vers un test du support moyen terme des 1.980 des 11 et 21 novembre 2024, et potentiellement du plancher des 1.890E du 10 au 16/09/2024.





Valeurs associées HERMES INTL 2 078,0000 EUR Euronext Paris -3,39%