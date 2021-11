Hermance Capital Partners recrute un spécialiste de la dette privée

(NEWSManagers.com) - La boutique suisse Hermance Capital Partners vient de recruter Clément Schappler comme directeur de la stratégie en dette privée. Il sera chargé de la gestion des fonds existants, des mandats sur mesure et du lancement de produits futurs.

Clément Schappler arrive du singapourien EFA Group, dont il était dernièrement directeur des investissements. Auparavant, il a notamment travaillé dans le conseil et les fusions et acquisitions chez Credit Suisse (2003-2010), et UBS (2001-2003).