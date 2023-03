HERIGE : RÉSULTATS ANNUELS 2022

Des résultats 2022 très solides

Activité en croissance de 11,4% à 792,9 M€

Amélioration de la performance opérationnelle dans un contexte fortement inflationniste

Résultat net part du Groupe en hausse de 2,8 M€

HERIGE publie ce jour ses résultats audités [1] pour l'exercice 2022. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 24 mars 2023.

Normes Françaises - M€ 2021 2022 Var.

2022/21 Chiffre d'affaires 712,0 792,9 +11,4% EBITDA 1 46,9 55,5 +8,6 M€ REX 2 31,2 37,2 +6,0 M€ Résultat net 19,3 22,0 +2,7 M€ Résultat net part du Groupe 19,1 21,9 +2,8 M€ Endettement financier net 3 80,5 144,3 +63,8 M€ Trésorerie nette 57,3 35,6 -21,7 M€ Gearing 4 65% 103% +38 pts

1 EBITDA : Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

2 REX avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition

3 Retraité des comptes courants (0,5 M€ en 2022 vs 0,5 M€ en 2021)

4 Endettement financier net sur fonds propres



À l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Dans un environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique troublé en 2022, le Groupe a de nouveau dégagé d'excellents résultats avec l'appui de l'ensemble des collaborateurs.

Résolument orienté clients, le Groupe a ainsi de nouveau su s'adapter à un contexte inédit en agissant sur différents leviers lui permettant de répondre à la demande soutenue tout en préservant ses marges. L'amélioration de la rentabilité, le déploiement d'une politique RSE ambitieuse et incarnée notamment par les 4 dernières acquisitions, la réflexion sur notre stratégie data et le développement de nos outils digitaux ont été les principaux chantiers mis en œuvre et qui contribuent à la réussite du Groupe aujourd'hui. En 2023, dans un environnement qui se complexifie, le Groupe continuera de s'appuyer sur ses savoir-faire, son organisation et son modèle de performance opérationnelle optimisée, pour soutenir une croissance profitable et durable basée sur une offre en adéquation avec les enjeux énergétiques et de décarbonation. »



Croissance et amélioration de la rentabilité en 2022

Au titre de l'exercice 2022, HERIGE a réalisé un chiffre d'affaires de 792,9 M€, en croissance de 11,4% (8,3% à périmètre comparable) par rapport à 2021. Cette performance, soutenue par la bonne dynamique des trois métiers du Groupe, bénéficie d'un effet prix, grâce à la capacité de répercussion de l'inflation et d'un effet volume/mix produits favorables.

Le Groupe HERIGE affiche un niveau de marge brute à 313,0 M€ en progression de 34,0 M€ par rapport à 2021, représentant un taux de marge brute de 39,5% du chiffre d'affaires, en croissance de 0,3 point par rapport à 2021.

L'EBITDA 2022 atteint 55,5 M€, en progression de 18,3%, soit une marge d'EBITDA de 7% en amélioration de 0,4 point par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports.

Ainsi, grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers du Groupe et les actions de performance rapidement déployées, le résultat d'exploitation d'HERIGE ressort en amélioration à 37,2 M€ (+19,2% par rapport à 2021) et le taux de marge d'exploitation ressort à 4,7% contre 4,4% un an auparavant.

Après prise en compte d'un résultat financier de -1,8 M€ (vs. -1,5 M€ en 2021), d'un résultat exceptionnel qui ressort à -1,6 M€ (vs. -0,4 M€ un an auparavant), le résultat net part du Groupe 2022 s'établit à 21,9 M€ (+2,8 M€ par rapport à 2021).



Structure financière solide

Sur l'exercice 2022, les investissements organiques (hors croissance externe) s'élèvent à 24,8 M€.

Par ailleurs, HERIGE, résolument tourné vers l'avenir, a accéléré en 2022 sa stratégie sélective d'acquisition au service de la croissance de demain. Dans cette optique, le Groupe a renforcé son pôle Industrie du Béton (intégration Audoin & Fils) et son pôle Menuiserie Industrielle (Intégration d'Activence, MGT et Poralu). Ainsi, dans un contexte de croissance externe dynamique le Groupe affiche au 31 décembre 2022 une trésorerie nette positive de 35,6 M€ et un endettement financier net de 144,3 M€. Avec des capitaux propres de 140,2 M€, le ratio d'endettement net s'élève à 103% contre 65% en 2021.

Retraité des acquisitions, le ratio d'endettement net ressort à 59% avec des capitaux propres de 139,9 M€ et un endettement financier net de 82,3 M€.



Proposition d'un dividende de 1,80 € par action

Sur la base des résultats annuels 2022, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer aux actionnaires à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 2 juin prochain, le versement d'un dividende de 1,80 € par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 12 juin 2023 (détachement du coupon le 8 juin 2023).



Développements et perspectives

Dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, marqué par la hausse des taux d'intérêt, le maintien d'une inflation importante et un marché de la construction neuve en retrait, le Groupe aborde 2023 avec prudence.

Dans ce contexte, HERIGE poursuivra la mise en œuvre de ses priorités stratégiques axées sur l'intégration et la montée en puissance des dernières acquisitions structurantes et la consolidation de son niveau de performance opérationnelle ainsi que la poursuite de ses actions RSE et du déploiement de ses offres contribuant à l'efficacité énergétique.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023, le 9 mai 2023 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

[1] Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel et financier.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nWtyk8iYY2eayZ9tZslpnJZlmJlow2iVbGKelZVsYpfFnGtjypeXbZSZZnBqlW1m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79080-herige_ra_2022_vdef_vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com