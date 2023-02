HERIGE : Le Groupe HERIGE reprend les actifs des sociétés Coferm'Ing et Coferm'Prod

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe HERIGE annonce la reprise des actifs des sociétés Coferm'Ing et Coferm'Prod [1] , et renforce ainsi l'offre de produits de menuiserie d'ATLANTEM.

Fondée en 2001 et implantée en Vendée, Coferm'Ing est spécialisée dans la production et commercialisation de coffres en bois sur mesure pour volets roulants, à hautes performances acoustiques et thermiques. En 2005, cette société se dote d'une unité de production des coffres de volets conçus par son service R&D, sous la dénomination Coferm'Prod, implantée dans le même lieu.

En 2021, le périmètre affiche un chiffre d'affaires de 7,7 M€. L'ensemble sera consolidé dans les comptes à compter du 15 février 2023 au sein de la branche Menuiserie Industrielle du Groupe.

Les synergies qui seront mises en place avec ATLANTEM permettront d'enrichir son offre volets roulants et d'élargir le portefeuille clients du Groupe. HERIGE poursuit ainsi la mise en œuvre de sa stratégie de croissance profitable tout en veillant à l'impact de ses activités sur l'environnement.

Commentant cette acquisition, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE , a déclaré :

« La reprise des actifs de Coferm'Ing et Coferm'Prod s'inscrit pleinement dans nos ambitions de développement sur le marché des fermetures de l'habitat, soutenu par la RE 2020 et l'accélération de la rénovation des bâtiments pour accroître leur efficacité énergétique. Avec des produits en bois qui contribuent à compléter notre offre volets roulants pour l'isolation des logements, cette opération nous permet également de générer des synergies industrielles et commerciales importantes avec notre site de production de Languidic mais aussi de renforcer notre démarche de prescription sur le marché du collectif. »

[1] Ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon pour la reprise des actifs isolés des sociétés Coferm'Ing et Coferm'Prod.

