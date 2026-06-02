Hensoldt recule à Francfort, les analystes divisés

Stifel réaffirme sa recommandation d'achat après le relèvement des objectifs de génération de trésorerie et la finalisation de l'acquisition de Nedinsco, tandis que mwb research maintient une opinion négative sur le titre, estimant que les qualités opérationnelles du groupe sont déjà largement reflétées dans sa valorisation.

Hier, Hensoldt a annoncé la finalisation de l'acquisition de Nedinsco et le relèvement de l'objectif de conversion du flux de trésorerie disponible ajusté 2026 à environ 50% de l'EBITDA ajusté (vs environ 40% précédemment). Selon Stifel, ces annonces confirment la double priorité du groupe : accélérer sa montée en puissance industrielle tout en améliorant son efficacité de génération de trésorerie.

L'analyste ajoute que l'amélioration de la génération de trésorerie, portée par des acomptes clients plus élevés et des cycles d'approvisionnement plus rapides, a notamment pour effet de réduire les inquiétudes liées aux besoins en fonds de roulement tout en compensant l'impact financier de l'opération de croissance externe.

Enfin, l'acquisition de Nedinsco renforcera la profondeur technologique de Hensoldt dans l'optronique, améliorera son intégration verticale et soutiendra sa stratégie d'augmentation des capacités industrielles dans un contexte de forte demande européenne en matière de défense.

Pour toutes ces raisons, Stifel maintient sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 90 euros.

Son conseil diffère donc très nettement de celui de mwb research qui a confirmé aujourd'hui son conseil "vendre" sur le titre avec une cible de 62 euros.

Le courtier estime que la qualité opérationnelle du groupe et sa bonne exécution dans le secteur de la défense sont déjà largement intégrées dans le cours de Bourse. Le courtier considère en revanche que la valorisation actuelle ne reflète pas suffisamment le risque d'un ralentissement futur du cycle de commandes.

Selon le broker, le récent relèvement de la guidance de free cash-flow 2026 résulte principalement d'une accélération des acomptes clients liée aux marchés publics allemands et ne modifie pas la thèse d'investissement de fond.