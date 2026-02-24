Henry Schein progresse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

24 février - ** Les actions du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O ont bondi de 10 % à 88,24 $ dans les échanges matinaux

** La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,34 $/shr, contre une estimation moyenne des analystes de 1,30 $/shr, selon les données LSEG.

** Les revenus trimestriels de 3,44 milliards de dollars de la société dépassent les attentes moyennes des analystes de 3,35 milliards de dollars

** Les ventes du 4ème trimestre ont marqué la plus forte croissance des ventes de l'entreprise en 15 trimestres, aidées par la force de ses activités d'équipement, de produits de spécialité et de technologie - directeur général Stanley Bergman

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 5,23 et 5,37 dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes

** Actions en hausse de ~9% en 2025