Henry Schein dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la stabilité du marché dentaire

Henry Schein fait état d'une forte croissance des ventes d'équipements et de produits spécialisés

Les analystes prévoient une stabilisation du marché dentaire américain en 2026

Le directeur général sortant Bergman note un trafic de patients stable et des gains de parts de marché

Henry Schein HSIC.O a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, les dirigeants soulignant la stabilité du marché américain et l'amélioration de la demande pour ses équipements dentaires et médicaux, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 7 %.

Après une année 2025 agitée, marquée par des visites de patients irrégulières et un affaiblissement de la demande pour des procédures plus coûteuses, les analystes s'attendent à ce que le marché dentaire américain se stabilise en 2026 .

Alors que le nombre de patients augmente légèrement et que la demande de prothèses dentaires transparentes montre des poches de fermeté, les analystes avertissent que la catégorie reste très exposée aux pressions budgétaires des ménages, ce qui suggère qu'une reprise complète pourrait prendre du temps.

Le trafic de patients "reste stable et penche probablement vers le positif", a déclaré le directeur général sortant Stanley Bergman lors d'un appel avec des analystes.

Les résultats trimestriels et les prévisions de bénéfices annuels d'Henry Schein indiquent "des signes potentiels d'amélioration de la demande dans des domaines qui ont été volatiles", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

M. Bergman a déclaré que la société avait enregistré sa plus forte croissance des ventes en 15 trimestres, grâce à une demande soutenue pour ses équipements, ses produits spécialisés et ses activités technologiques.

Les revenus de l'équipement de distribution dentaire mondial d'Henry Schein ont augmenté de 12,2 % pour atteindre 536 millions de dollars au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

"La dynamique est bonne... nous sommes heureux d'être de retour sur le marché, d'attaquer les marchés, de gagner des parts de marché dans un environnement où les dentistes se sentent plutôt bien", a déclaré M. Bergman.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 5,23 à 5,37 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 5,29 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Henry Schein s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel total augmente de 3% à 5% par rapport aux ventes de 13,2 milliards de dollars en 2025. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 13,54 milliards de dollars en 2026.

Son bénéfice ajusté de 1,34 $ par action pour les trois mois se terminant le 27 décembre a battu les estimations de 1,30 $.

La société a annoncé le mois dernier que Frederick Lowery prendrait le poste de directeur général à compter du 2 mars, après le départ de M. Bergman, qui a passé 35 ans à la tête de la société.