Henkel se renforce dans les soins capillaires premium avec l'acquisition d'Olaplex
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:03
Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, le groupe allemand a annoncé l'acquisition de la marque américaine de soins capillaires haut de gamme Olaplex. Henkel a conclu un accord définitif pour racheter 100% du capital de la société sur la base d'un prix de 2,06 USD par action, valorisant l'opération à environ 1,4 MdUSD.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Olaplex. Ce mouvement bénéficie également du soutien de son actionnaire majoritaire Advent, qui s'est engagé par écrit à voter en faveur de l'opération. Elle reste toutefois soumise aux conditions de clôture habituelles, dont les autorisations réglementaires.
Une forte valeur ajoutée
Fondée sur une approche scientifique, Olaplex s'est imposée au fil du temps comme une référence dans les soins capillaires professionnels grâce à ses produits qualitatifs ainsi que ses liens étroits avec les coiffeurs et les influenceurs. La marque bénéficie d'une distribution diversifiée, à la fois dans les salons de coiffure, les magasins spécialisés et en ligne. Elle profite aussi d'une implantation géographique équilibrée, avec une forte présence en Amérique du Nord et un développement international. En 2025, Olaplex a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 370 MEUR, tout en affichant une rentabilité élevée.
Une nouveau potentiel d'innovation
Par cette acquisition, Henkel déploie sa stratégie de croissance ciblée. Le groupe consolide ainsi les soins capillaires, pilier de sa division Consumer Brands, afin d'accroître sa présence sur le segment premium, plus dynamique et plus rentable. L'intégration de Olaplex doit permettre d'élargir l'offre du groupe, d'accélérer l'innovation grâce à des technologies avancées et de soutenir le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.
Le directeur général de Henkel, Carsten Knobel, souligne que cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer son portefeuille via des acquisitions créatrices de valeur. De son côté, Wolfgang König met en avant la forte complémentarité entre les deux entreprises, tant sur le plan scientifique que commercial. Henkel confirme ainsi son ambition de s'imposer comme un acteur de référence sur le marché des soins capillaires haut de gamme.
Le titre Henkel réagissait peu à l'annonce de la transaction à Francfort. En revanche, Olaplex devrait logiquement débuter la séance en vive hausse à l'ouverture de New York, car l'action de l'entreprise américaine cote actuellement 1,33 USD, loin du prix proposé par Henkel à 2,06 dollars.
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