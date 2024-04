Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Henkel: bien orienté, Deutsche Bank se montre moins négatif information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Henkel gagne du terrain jeudi à la Bourse de Francfort suite à un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui se montre un peu moins négatif concernant le géant allemand des produits de grande consommation.



L'action Henkel gagne actuellement 1,7%, signant la deuxième plus forte hausse du DAX derrière Siemens (+1,8%), alors que l'indice gagne au même moment 0,1%.



S'il estime que l'entreprise a 'encore beaucoup de choses à prouver', l'analyste ne peut s'empêcher de remarquer que le titre a perdu 2,1% de sa valeur depuis le début de l'année, alors que le MSCI Europe a progressé de 4% dans le même temps.



Sachant que son bénéfice par action (BPA) a surperformé de 15%, le PER sur lequel se traite l'action est désormais revenu à 14x à 12 mois, fait valoir le bureau d'études.



S'il pense que la publication de premier trimestre ne sera pas de nature à entraîner une révision à la baisse des estimations du consensus, Deutsche se dit préoccupé par le niveau des marges bénéficiaires dans les adhésifs.



Pour ce qui concerne les marques de consommation courante, le professionnel évoque la nécessité de la mise en place d'un programme de réductions de coûts, mais dit aussi voir un besoin 'considérable' d'investir dans l'innovation.



Il relève en conséquence sa recommandation de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 60 à 70 euros.





