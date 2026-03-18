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HelloFresh sous pression après des perspectives 2026 en baisse
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:42

HelloFresh dégringole de plus de 13% à la Bourse de Francfort, le titre du livreur de kits repas introduit en Bourse en 2017 ayant averti qu'il anticipait une nouvelle dégradation de ses performances en 2026, avec un recul attendu de son chiffre d'affaires de 3% à 6%. Les résultats de l'exercice 2025 avaient été pré-annoncés le 12 février.

La société berlinoise table également pour 2026 sur un AEBITDA (EBITDA corrigé de certains éléments exceptionnels ou non récurrents) de 375 millions d'euros à 425 millions d'euros, sous les 422,8 millions d'euros enregistrés en 2025.

"HelloFresh poursuit ses efforts pour renouer avec une croissance organique de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. Pour ceux qui pensent que l'entreprise en est capable (et nous faisons toujours partie de ce camp), les résultats de l'exercice 2025 publiés aujourd'hui n'apportent guère de réconfort ; les prévisions pour l'exercice 2026 laissent entrevoir une nouvelle année de baisse tant du chiffre d'affaires que de l'EBITDA ajusté. La direction s'empresse de mettre en avant les facteurs structurels à l'origine de ces baisses (les conditions météorologiques extrêmes étant le principal responsable), mais cela n'aidera guère le titre aujourd'hui, qui devrait subir de nouvelles pressions", décrypte Jefferies, qui maintient sa position à l'achat sur le dossier.

Le broker insiste sur le fait que "la priorité n° 1 est de relancer les plats prêts à consommer (RTE) en tant que moteur de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise (et il convient de noter qu'en dehors des États-Unis, ce produit continue d'afficher une croissance à deux chiffres, avec une rentabilité améliorée)".

Pour Baader Europe, également à l'achat sur le titre, "la société s'est concentrée sur la qualité de la clientèle plutôt que sur le volume des commandes, maintenant une valeur moyenne des commandes (AOV) résiliente malgré une baisse à deux chiffres du nombre de commandes".

Pour 2025, HelloFresh a publié des résultats 2025 contrastés, marqués par un recul de son activité mais une rentabilité légèrement supérieure aux attentes. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,76 MdsEUR, en baisse organique de 11,8% et sous le consensus de 6,81 MdsEUR, pénalisé par un net repli de 15% du segment des kits de repas et une baisse de 5,4% des produits prêts-à-manger.

En revanche, la profitabilité a mieux résisté. La marge contributive a atteint 1,81 MdEUR, en recul de 8,2% sur un an mais au-dessus des attentes. L'AEBITDA s'est inscrit à 422,8 millions d'euros, en hausse de 5,8%, légèrement supérieur au consensus.

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