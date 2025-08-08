Helius Medical Technologies Inc devrait afficher une perte de 128,50 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Helius Medical Technologies Inc HSDT.OQ HSDT.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Newtown en Pennsylvanie devrait faire état d'une baisse de 58,8% de ses revenus à 75 mille dollars contre 182 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Helius Medical Technologies Inc est une perte de 128,50 $ par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 13:00 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)