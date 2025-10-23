 Aller au contenu principal
Heineken veut développer ses ventes mais réduire ses coûts d'ici à 2030
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:36

SÉVILLE, ESPAGNE, 23 octobre - Heineken HEIN.AS a déclaré jeudi viser une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires net autour de 5% ("mid-single-digit") jusqu’en 2030, avec une croissance du bénéfice supérieure à celle du chiffre d’affaires, à l'occasion de la présentation du nouveau plan stratégique à cinq ans du groupe néerlandais.

Le deuxième brasseur mondial en termes de revenus a précisé que sa stratégie actualisée, baptisée "EverGreen 2030", devait lui permettre de naviguer dans un monde en rapide évolution, porteur à la fois de défis et d’opportunités.

"Nous transformons en profondeur notre entreprise pour rester en avance dans un environnement géopolitique et économique de plus en plus instable", a déclaré le directeur général Dolf van den Brink dans un communiqué publié avant la journée des marchés financiers organisée à Séville, en Espagne.

L’entreprise a indiqué qu’elle concentrerait sa croissance sur 17 marchés, tout en renforçant sa position de leader ou de numéro deux dans une cinquantaine d’autres, notamment à travers des acquisitions ciblées.

Heineken prévoit également d’élargir son offre de bières à faible ou sans alcool, afin de s’adapter à une consommation en baisse dans certains marchés, de réaliser jusqu’à 500 millions d’euros d’économies brutes annuelles, et d’atteindre un taux de conversion de trésorerie libre supérieur à 90%.

(Rédigé par Emma Rumney, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

