Heineken va supprimer jusqu'à 6.000 emplois en raison du ralentissement de la demande

par Emma Rumney

Heineken HEIN.AS a annoncé mercredi qu'il supprimerait jusqu'à 6.000 emplois dans le monde et a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des bénéfices pour 2026 par rapport à l'année précédente.

Alors que le brasseur néerlandais et ses concurrents sont confrontés à une faible demande de bière, Heineken s'est engagé à générer une croissance plus forte avec moins de ressources dans le cadre d'une nouvelle stratégie qui s'étendra jusqu'en 2030.

Cette initiative en faveur de la productivité permettrait de réaliser des économies importantes et de réduire ses effectifs mondiaux de 5.000 à 6.000 postes au cours des deux prochaines années, précise le groupe.

Cette annonce intervient alors que le groupe a également annoncé un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux prévisions, en hausse de 4,4% en 2025 alors que les analystes attendaient en moyenne une croissance de 4%.

Mais Heineken a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 par rapport à l'année précédente, indiquant qu'il s'attendait à une croissance des bénéfices comprise entre 2% et 6%, au lieu des 4% à 8% prévus pour 2025.

(Rédigé par Emma Rumney ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)