Heineken: une application pour trouver de nouveaux bars information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé jeudi le lancement en Italie et au Brésil d'une application censée permettre aux jeunes adultes de trouver de nouveaux bars.



L'appli de 'Bar Dating' fonctionne comme les applications de rencontre en permettant aux utilisateurs de 'swiper' à droite afin de sélectionner un établissement ou à gauche s'il ne leur convient pas.



Dans un communiqué, le brasseur dit s'être inspiré d'une récente étude ayant montré que 67% des 'Millennials' et des membres de la 'Gen Z' tendaient à fréquenter régulièrement le même lieu, en dépit de leur envie d'explorer de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes.



Le sondage a surtout fait apparaître que 64% d'entre eux souhaitaient bénéficier d'un outil leur permettant de trouver de nouveaux bars de la même façon que les applications de rencontre leur permettent de trouver l'amour.





