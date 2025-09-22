Heineken rachète les activités de boissons et de vente au détail de FIFCO pour 3,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Heineken HEIN.AS a déclaré lundi qu'il achèterait les activités de boissons et de vente au détail de Florida Ice and Farm Company pour 3,2 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer