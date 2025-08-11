Heineken: rachats d'actions pour 10,8 millions d'euros la semaine passée
Dans un avis financier, le brasseur néerlandais précise avoir fait l'acquisition, entre le 4 et le 8 août inclus, d'un total de 181.566 actions sur le marché à un prix unitaire moyen de 59,25 euros.
En date du 8 août, le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élevait à 1.775.600, pour un montant de près de 117,7 millions d'euros.
Valeurs associées
|68,1800 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,44%
