Heineken: rachats d'actions pour 10,8 millions d'euros la semaine passée









(Zonebourse.com) - Heineken a annoncé lundi avoir racheté la semaine dernière pour près de 10,8 millions d'euros de ses propres titres dans le cadre de la première tranche, d'un montant de 375 millions d'euros, du programme de rachat d'actions de 750 millions d'euros que le groupe avait dévoilé en février dernier.



Dans un avis financier, le brasseur néerlandais précise avoir fait l'acquisition, entre le 4 et le 8 août inclus, d'un total de 181.566 actions sur le marché à un prix unitaire moyen de 59,25 euros.



En date du 8 août, le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élevait à 1.775.600, pour un montant de près de 117,7 millions d'euros.





Valeurs associées HEINEKEN 68,1800 EUR Euronext Amsterdam -0,44%