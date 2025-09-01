Heineken: prochain départ du président de la région Amériques information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 15:48









(Zonebourse.com) - Heineken a annoncé lundi que Marc Busain, le président de sa zone Amériques, quitterait le groupe en date du 1er octobre prochain après plus de trois décennies afin de prendre la direction générale du fabricant de thé et d'infusions Lipton.



Arrivé chez Heineken en 1995, le cadre dirigeant avait d'abord occupé plusieurs fonctions financières avant de prendre des postes de direction générale à partir de 2003. Il a notamment dirigé successivement les activités du groupe au Burundi, en Egypte, en France et au Mexique, où il a, d'après l'entreprise, 'livré de solides résultats'.



Nommé président de la région Amériques en 2015, Marc a supervisé une décennie de croissance soutenue puisque sous sa direction, la zone a doublé son chiffre d'affaires, son résultat opérationnel et son bénéfice net.



Sous son leadership, le Mexique et le Brésil sont notamment devenus des piliers de rentabilité pour le groupe.



Le géant néerlandais de la bière a prévu de dévoiler le nom de son successeur 'en temps voulu'.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre Heineken cédait 1,3% suite à cette annonce, alors que l'indice AEX était globalement stable au même moment.





Valeurs associées HEINEKEN 68,0200 EUR Euronext Amsterdam -1,42%