Heineken: prochain départ du président de la région Amériques
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 15:48
Arrivé chez Heineken en 1995, le cadre dirigeant avait d'abord occupé plusieurs fonctions financières avant de prendre des postes de direction générale à partir de 2003. Il a notamment dirigé successivement les activités du groupe au Burundi, en Egypte, en France et au Mexique, où il a, d'après l'entreprise, 'livré de solides résultats'.
Nommé président de la région Amériques en 2015, Marc a supervisé une décennie de croissance soutenue puisque sous sa direction, la zone a doublé son chiffre d'affaires, son résultat opérationnel et son bénéfice net.
Sous son leadership, le Mexique et le Brésil sont notamment devenus des piliers de rentabilité pour le groupe.
Le géant néerlandais de la bière a prévu de dévoiler le nom de son successeur 'en temps voulu'.
A la Bourse d'Amsterdam, le titre Heineken cédait 1,3% suite à cette annonce, alors que l'indice AEX était globalement stable au même moment.
