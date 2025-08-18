Heineken: plus de 3,94 millions d'actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 13:44









(Zonebourse.com) - Heineken indique avoir racheté plus de 3,94 millions de ses propres actions au 15 août, représentant un montant total de près de 297,3 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 milliard d'euros annoncé le 12 février dernier.



La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 179.455 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,17 euros, ainsi que 179.385 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.





