Heineken: plus de 1,86 million d'actions rachetées 26/05/2025









(CercleFinance.com) - Heineken indique avoir racheté, au 23 mai dernier, un peu plus de 1,86 million de ses propres actions, représentant un montant total de plus de 144,6 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 milliard d'euros annoncé le 12 février dernier.



La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 75.602 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 78,24 euros, ainsi que 78.216 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.





