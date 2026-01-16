Heineken obtient un feu vert au Nicaragua pour la transaction FIFCO
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:56
Le brasseur néerlandais, détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados, précise que ce feu vert est octroyé sous réserve de la mise en oeuvre d'un programme de conformité antitrust, en lien avec les réglementations locales.
La finalisation de l'acquisition par Heineken des activités de boisson et de distribution de FIFCO, comme annoncé le 22 septembre dernier, devrait maintenant intervenir au 1er trimestre 2026. D'autres annonces seront faites en tant voulu.
Valeurs associées
|68,2800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,47%
