 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Heineken obtient un feu vert au Nicaragua pour la transaction FIFCO
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:56

Heineken indique s'être vu formellement notifier de l'approbation par l'autorité antitrust du Nicaragua (Procompetencia), de son acquisition de la participation détenue par FIFCO dans Nicaraguan Brewing Holding SA.

Le brasseur néerlandais, détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados, précise que ce feu vert est octroyé sous réserve de la mise en oeuvre d'un programme de conformité antitrust, en lien avec les réglementations locales.

La finalisation de l'acquisition par Heineken des activités de boisson et de distribution de FIFCO, comme annoncé le 22 septembre dernier, devrait maintenant intervenir au 1er trimestre 2026. D'autres annonces seront faites en tant voulu.

Valeurs associées

HEINEKEN
68,2800 EUR Euronext Amsterdam +0,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank