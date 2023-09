Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: objectifs validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 15:24









(CercleFinance.com) - Heineken annonce que ses objectifs zéro net et FLAG (Forest, Land and Agriculture) ont été approuvés par la SBTi (Science Based Targets initiative), faisant du groupe néerlandais le premier brasseur mondial à franchir cette étape environnementale.



Dans une mise à jour de ses objectifs, il prévoit notamment de réduire, à horizon 2030, ses émissions sur le scope 3 agricoles et non-agricoles de respectivement 30% et 25%, ainsi que de traiter les risques de déforestation qui existent dans ses cultures.





