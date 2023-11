Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: nouveau président pour l'Europe en janvier information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Heineken annonce la nomination de Glenn Caton pour succéder à Soren Hagh comme président pour l'Europe à partir du 1er janvier 2024. Il rejoindra le brasseur après avoir occupé durant 10 ans des postes de direction chez Mondelez International.



Glenn Caton intégrera l'équipe de direction de Heineken, sous l'autorité du CEO Dolf van den Brink. Soren Hagh quittera quant à lui le groupe néerlandais à la fin de cette année, pour prendre un nouveau poste qui doit être annoncé sous peu.





