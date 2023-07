Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: le directeur commercial sur le départ information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - James Thompson, le directeur commercial de Heineken, va prendre sa retraite d'ici à la rentrée, a annoncé jeudi le brasseur néerlandais dans un communiqué.



Agé de 60 ans, ce cadre dirigeant passé par le géant des spiritueux Diageo et le groupe de cosmétiques était arrivé au sein du groupe en 2021.



Depuis sa nomination, Heineken est devenu la marque de boisson alcoolisée la plus primée au festival international de la publicité des 'Cannes Lions', ses ventes de bières haut de gamme ont grimpé de 15% et sa plateforme B2B numérique a vu son volume d'affaires être multiplié par cinq, à 10 milliards d'euros.



James Thompson sera remplacé, à compter du 1er septembre, par Bram Westenbrink, qui avait rejoint Heineken en 2003 en tant que stagiaire avant de gravir les échelons pour devenir tout récemment le directeur mondial des marques Amstel.





