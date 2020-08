Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken évoque une reprise mais ne fournit pas de prévisions Reuters • 03/08/2020 à 09:10









HEINEKEN ÉVOQUE UNE REPRISE MAIS NE FOURNIT PAS DE PRÉVISIONS BRUXELLES (Reuters) - Heineken a annoncé lundi observer une reprise progressive de ses ventes depuis le point bas touché en avril mais n'a pas communiqué de prévisions annuelles en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. Le groupe néerlandais, deuxième brasseur mondial, a également confirmé les résultats semestriels publiés mi-juillet, marqués par une baisse de 16,4% sur un an du chiffre d'affaires, conséquence d'une chute de 11,5% des ventes en volumes et du report des consommateurs sur des marques moins chères. (Philip Blenkinsop, version française Anait Miridzhanian, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -3.26%