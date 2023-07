Heineken: en chute sur un abaissement d'objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 09:25

(CercleFinance.com) - Heineken chute de près de 6% à Amsterdam, après un abaissement par le brasseur de sa prévision de croissance organique du résultat opérationnel ajusté, désormais attendu stable ou en hausse de jusque vers 5%, et non plus en croissance de 5% à 10%.



Toujours en données ajustées d'éléments exceptionnels et en variation organique, son BPA a chuté de 12% à 2,03 euros et son profit opérationnel a reculé de 8,8% à 1,94 milliard d'euros, malgré des revenus nets en croissance de 6,6% à un peu plus de 14,5 milliards.



Le Néerlandais explique que la croissance des revenus et les gains de productivité ont été plus que contrebalancés par les pressions inflationnistes significatives dans ses intrants et les coûts de l'énergie, ainsi que par des investissements supplémentaires.