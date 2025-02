Heineken: des rachats d'actions avec les résultats 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Heineken bondit de 11% à Amsterdam après l'annonce, en marge de ses résultats annuels, d'un programme de rachat d'actions sur deux ans pour 1,5 milliard d'euros, auquel son actionnaire majoritaire Heineken Holding participera au pro rata de sa participation.



'En 2024, nous avons procédé à un désendettement significatif, terminant bien au sein de notre structure de capital cible, soutenus par un free cash-flow opérationnel vigoureux dépassant les trois milliards d'euros', explique le brasseur néerlandais.



En données ajustées (bea), Heineken revendique pour 2024 un BPA de 4,89 euros, en croissance organique de 4,7%, avec une marge opérationnelle améliorée de 40 points de base à 15,1% pour des revenus de 36,1 milliards, en croissance organique de 5%.



Se disant 'bien positionné pour accroitre encore son investissement en marketing et ventes, ainsi que pour ses priorités EverGreen en 2025', il prévoit pour cette année une croissance organique de 4 à 8% de son profit opérationnel ajusté (après 8,3% en 2024).





Valeurs associées HEINEKEN 75,22 EUR Euronext Amsterdam +10,68%