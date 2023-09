Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: construction d'une nouvelle usine au Mexique information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé vendredi son intention d'investir 430 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle brasserie au Mexique qui sera dédiée à la production de marques comme Dos Equis, Amstel Ultra ou Sol.



Le site, dont la construction doit débuter prochainement, est censé permettre la création d'environ 2000 emplois directs et indirects lors de sa mise en service, prévue courant 2026.



L'usine sera située à Kanasín, dans l'Etat du Yucatán,au sud-est du pays où Heineken dit rencontrer une demande croissante.



Raquel Buenrostro, la Ministre mexicaine de l'Economie, s'est félicitée de la décision de Heineken, qui constitue selon elle un 'signe de confiance' dans le 'climat économique favorable' dont bénéficie le pays.



Elle ajoute que le sud-est du Mexique connaît actuellement une période de croissance 'sans précédent' grâce au développement des infrastructures et à une meilleure connectivité.





Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam -0.30%