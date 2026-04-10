Heineken cède sa filiale en République démocratique du Congo
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 12:48
Fondée en 1923, Bralima exploite trois brasseries à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi et emploie environ 731 personnes. L'activité se poursuivra sur ces sites après la finalisation de la transaction.
Le nouvel acquéreur assumera l'entière responsabilité des opérations de Bralima. Cette transaction assure la continuité de l'activité, soutient l'emploi local et garantit la disponibilité à long terme des marques Heineken en RDC.
Le brasseur néerlandais conservera la propriété de ses marques mondiales et régionales et restera présent dans ce pays majeur de l'Afrique centrale grâce à des accords de licence de marques à long terme.
Cette transaction s'inscrit dans sa stratégie EverGreen 2030, qui prévoit une gestion active de son portefeuille et une optimisation continue de son implantation mondiale, avec un modèle opérationnel plus léger en actifs sur certains marchés.
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