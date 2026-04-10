 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Heineken cède sa filiale en République démocratique du Congo
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 12:48

Heineken annonce la cession, à ELNA Holdings Ltd, de sa participation dans Brasseries, Limonaderies et Malteries (Bralima), sa filiale opérationnelle en République démocratique du Congo (RDC), transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.

Fondée en 1923, Bralima exploite trois brasseries à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi et emploie environ 731 personnes. L'activité se poursuivra sur ces sites après la finalisation de la transaction.

Le nouvel acquéreur assumera l'entière responsabilité des opérations de Bralima. Cette transaction assure la continuité de l'activité, soutient l'emploi local et garantit la disponibilité à long terme des marques Heineken en RDC.

Le brasseur néerlandais conservera la propriété de ses marques mondiales et régionales et restera présent dans ce pays majeur de l'Afrique centrale grâce à des accords de licence de marques à long terme.

Cette transaction s'inscrit dans sa stratégie EverGreen 2030, qui prévoit une gestion active de son portefeuille et une optimisation continue de son implantation mondiale, avec un modèle opérationnel plus léger en actifs sur certains marchés.

Valeurs associées

HEINEKEN
68,3600 EUR Euronext Amsterdam +0,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes marchent sur Wall Street près de la Bourse de New York
    Wall Street vue indécise, l'Europe dans le vert avec les pourparlers américano-iraniens dans le viseur
    information fournie par Reuters 10.04.2026 14:08 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sans direction et les Bourses européennes progressent prudemment vendredi à mi-séance, les ‌investisseurs attendant les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran prévus dans les prochaines heures, dans un contexte ... Lire la suite

  • Cette photo distribuée par l'agence d'Etat russe Spoutnik montre le dirigeant russe Vladimir Poutine lors d'une réunion en visioconférence dans la résidence de Novo-Ogaryovo, près de Moscou, le 7 avril 2026 ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Cessez-le-feu annoncé en Ukraine pour la pâque orthodoxe
    information fournie par AFP 10.04.2026 14:07 

    Un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine pour la pâque orthodoxe - samedi et dimanche - a été annoncé jeudi par le président russe Vladimir Poutine, une rare pause dans les combats acceptée par Kiev. "Par décision du commandant suprême, (...) V. Poutine, en lien ... Lire la suite

  • Un immeuble résidentiel ravagé par une frappe russe à Odessa, qui a fait trois morts dont un enfant, le 6 avril 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Trêve pascale entre la Russie et l'Ukraine: ce que l'on sait
    information fournie par AFP 10.04.2026 14:04 

    La Russie et l'Ukraine sont convenues d'un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe, une trêve qui doit s'étendre de samedi après-midi à dimanche soir selon le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné cette trêve jeudi soir, plus d'une semaine après ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.04.2026 13:45 

    (Actualisé avec contrats à terme, action TSMC cotée aux Etats-Unis) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI et en très légère hausse pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank