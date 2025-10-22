 Aller au contenu principal
Heineken avertit d'une chute de ses ventes en 2025 en raison des défis macroéconomiques
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 08:27

par Emma Rumney

Heineken HEIN.AS a averti mercredi que ses ventes de bière en 2025 allaient chuter en raison de l'aggravation des défis macroéconomiques, le brasseur néerlandais revoyant à la baisse ses prévisions de volume après avoir été sanctionné pour une décision similaire il y a un trimestre.

Heineken et ses concurrents se battent depuis des années pour rétablir une croissance en volume morose. Alors que les brasseurs ont largement réussi à compenser les baisses par des augmentations de prix, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la quantité de bière vendue.

L'action Heineken a chuté de plus de 8% en juillet, lorsque le groupe a averti que les volumes annuels seraient globalement stables, au lieu d'augmenter. Mercredi, le brasseur a déclaré qu'il s'attendait à ce que les volumes diminuent légèrement en 2025.

Le bénéfice d'exploitation organique annuel se situerait également dans le bas de sa fourchette de 4 à 8%, a-t-il déclaré. Les analystes l'avaient déjà anticipé, selon un consensus compilé par le groupe.

Le directeur général, Dolf van den Brink, a déclaré que la volatilité macroéconomique s'était accentuée au troisième trimestre.

"Nous nous attendons à ce que la demande se rétablisse lorsque les conditions se normaliseront", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les ventes de Heineken au troisième trimestre ont été particulièrement affectées par la faiblesse de la demande pour ses bières en Amérique latine et en Europe.

Le groupe a fait état d'une baisse de 0,3% de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre, dépassant de peu les attentes des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,8%.

(Rédigé par Emma Rumney ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

