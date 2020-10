Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken anticipe une fin d'année volatile après la reprise estivale Reuters • 28/10/2020 à 10:41









HEINEKEN ANTICIPE UNE FIN D'ANNÉE VOLATILE APRÈS LA REPRISE ESTIVALE par Philip Blenkinsop BRUXELLES (Reuters) - Soutenu par la hausse inattendue de ses ventes de bières, Heineken NV a affiché mercredi des résultats meilleurs que prévu à fin septembre, mais a néanmoins déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir des prévisions fiables pour 2020 au regard des incertitudes relatives au nouveau coronavirus. Le groupe néerlandais, qui avait retiré ses prévisions annuelles en avril dernier, a annoncé qu'il anticipait un dernier trimestre volatil après que de nombreux gouvernements d'Europe ont mis en place de nouvelles restrictions pour faire face à la résurgence de la pandémie, notamment la fermeture des bars et des restaurants. Le volume de bière du deuxième brasseur mondial a diminué de 1,9% à périmètre constant sur la période, contre une baisse de 11,5% au premier semestre. Selon le consensus établi par l'entreprise, les analystes tablaient en moyenne sur un volume en baisse de 5,9% au troisième trimestre. Heineken a fait état de résultats supérieurs aux attentes dans l'ensemble des régions dans lesquelles il opère, à l'exception de l'Asie où il a accusé une baisse de la consommation d'alcool sur son deuxième marché, le Vietnam. Le brasseur, qui a déjà réduit ses dépenses discrétionnaires et certaines dépenses en capital, a également indiqué qu'il entamerait la restructuration de son siège et ses bureaux régionaux en 2021 pour abaisser les coûts de personnel de 20%. Son concurrent Carlsberg a pour sa part fait état mardi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes et relevé ses perspectives de bénéfice annuel, porté par le dynamisme des ventes en Chine et en Russie. (Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

