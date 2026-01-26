 Aller au contenu principal
Heineken a achevé la première tranche de ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 13:47

Heineken annonce avoir achevé la première tranche de son programme de rachats d'actions pour 750 millions d'euros, ayant acquis en tout un total de 10 572 215 de ses propres actions pour un montant plus précis de 749 989 509 EUR.

La semaine dernière, le brasseur néerlandais (détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados) n'a acquis aucune action sur le marché, et seulement 226 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.

Pour rappel, le programme de rachat d'actions de Heineken, portant sur un montant global de 1,5 MdEUR, a été annoncé le 12 février de l'année dernière, en marge de la publication de ses résultats au titre de l'exercice 2024.

Dividendes

Valeurs associées

HEINEKEN
67,0200 EUR Euronext Amsterdam -1,09%
