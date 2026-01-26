Heineken a achevé la première tranche de ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 13:47
La semaine dernière, le brasseur néerlandais (détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados) n'a acquis aucune action sur le marché, et seulement 226 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.
Pour rappel, le programme de rachat d'actions de Heineken, portant sur un montant global de 1,5 MdEUR, a été annoncé le 12 février de l'année dernière, en marge de la publication de ses résultats au titre de l'exercice 2024.
