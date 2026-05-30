Hegseth appelle les alliés à augmenter leurs dépenses de défense

par Gregor Stuart Hunter, Rae Wee et Jun Yuan Yong

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a appelé les pays d'Asie alliés des Etats-Unis à augmenter leurs dépenses en matière de défense afin de contrer la puissance grandissante de la Chine et empêcher sa domination sur la région.

Pete Hegseth, qui s'exprimait lors du Dialogue Shangri-La, un forum annuel consacré à la défense et au renseignement en Asie, a dit que des alliés plus forts et plus autonomes étaient cruciaux pour la dissuasion.

"Il existe une inquiétude légitime vis à vis de la montée en puissance militaire historique de la Chine et de l'expansion de ses activités militaires dans la région et au-delà", a dit le chef du Pentagone.

"Un Pacifique dominé par un quelconque Etat détricoterait l'équilibre régional des forces", a-t-il estimé. "Aucun Etat, dont la Chine, ne peut imposer d'hégémonie et défier la sécurité de notre nation et de nos alliés."

Les Etats-Unis attendent de leurs alliés et partenaires en Asie qu'ils augmentent leurs dépenses en matière de défense pour les porter à 3.5% de leur produit intérieur brut (PIB), a dit Pete Hegseth.

Le secrétaire à la Défense a souligné que les alliés souhaitaient la stabilité, pas l'escalade.

Il a ajouté que les relations entre Washington et Pékin étaient "meilleures qu'elles ne l'ont été depuis de nombreuses années".

(Gregor Stuart Hunter, Rae Wee et Jun Yuan Yong; version française Camille Raynaud)